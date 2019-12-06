Наступного тижня оберуть молодіжну столицю України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. 10 грудня десять делагацій міст-фіналістів конкурсу “Молодіжна столиця України” доведуть, чому їхнє місто має стати переможцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту.
“10 грудня відбудеться відкрите засідання Наглядової ради національного конкурсу „Молодіжна столиця України“. Делегації 10 міст-фіналістів з числа представників міської влади та молоді аргументують, чому саме їхнє місто має стати Молодіжною столицею України 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у фінал конкурсу з 48 міст-учасників вийшли Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький та Чернівці.
Також вказано, що конкурс “Молодіжна столиця України” відбувається вже втретє і його проводить Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України та Український інститут міжнародної політики.
“У 2018 році Молодіжною столицею України був Львів, у 2019-му — Кам’янець-Подільський”, — додали у пресцентрі.
Зазначається, що основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та органами місцевого самоврядування, а також сприяння створенню умов для розвитку молоді в містах України.
Нагадаємо, Київ посів 173 місце серед міст світу за комфортністю.