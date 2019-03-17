Київ посів 173 місце серед міст світу за комфортністю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Київ зайняв 173 місце у рейтингу найкомфортніших міст світу для життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на рейтинг міжнародної консалтингової компанії Mercer.
Загалом рейтинг склали 231 місто з багатьох країн світу.
Найкращим містом за комфортністю життя за рейтингом Mercer стала столиця Австрії Відень, друга сходинка у Цюріха (Швейцарія). На третьому місці – канадське місто Ванкувер.
Зокрема у першу десятку увійшли: Мюнхен (Німеччина), Окленд (Нова Зеландія), Дюссельдорф (Німеччина), Франкфурт (Німеччина), Копенгаген (Данія), а також два міста Швейцарії – Женева і Базель.
До слова, такий рейтинг формували, за 10 показниками: розваги, якість житла, транспорт, клімат, освіта, якість медицини, громадський транспорт, політична і соціальна сфери, соціокультурне середовище та доступність споживчих товарів.
Як повідомляв УНН, за словами Кличка, Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій.