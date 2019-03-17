Киев занял 173 место среди городов мира по комфортности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Киев занял 173 место в рейтинге самых комфортных городов мира для жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг международной консалтинговой компании Mercer.
В целом рейтинг составили 231 город из многих стран мира.
Лучшим городом по комфортности жизни по рейтингу Mercer стала столица Австрии Вена, вторая ступенька в Цюрих (Швейцария). На третьем месте - канадский город Ванкувер.
В частности, в первую десятку вошли: Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), а также два города Швейцарии - Женева и Базель.
К слову, такой рейтинг формировали, по 10 показателям: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политической и социальной сферы, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.
Как сообщал УНН, по словам Кличко, Киев вошел в топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций.