В следующем году 29 больниц получат вертолетные площадки

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“Мы будем отстраивать 48 областных больниц, как детских, так и взрослых. И самое главное — для того, чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы”, - заявил Тимошенко.

По его словам, сейчас в рамках программы "Большое строительство", уже идет восстановление приемных отделений многих опорных больниц, а также обновление медучреждений в небольших общинах, которые обслуживают несколько населенных пунктов.

Кроме этого, программа продолжает заниматься восстановлением автодорог с целью обеспечения проезда автомобилей скорой помощи, полиции, ГСЧС, пожарных. Всего с 2019 по 2021 годы было обновлено 13 тыс. км дорог, а до конца 2024 года планируется сделать 24 тыс. км.

Добавим

В Украине реализуется совместная программа МВД и Минздрава по развитию сети медико-спасательной авиации для помощи гражданам, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в следующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации в разных регионах Украины. Сейчас проект уже нашел свою реализацию во Львовской области.