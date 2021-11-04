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В следующем году 29 больниц получат вертолетные площадки

Киев • УНН

 • 11584 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В следующем году планируется провести масштабное обновление больниц, в частности в рамках этих работ 29 учреждений получат вертолетные площадки для развития системы аэромедицинской помощи. Об этом во время форума "Украина 30. Безопасная громада" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент УНН.

В следующем году 29 больниц получат вертолетные площадки

Цитата

“Мы будем отстраивать 48 областных больниц, как детских, так и взрослых. И самое главное — для того, чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы”, - заявил Тимошенко.

По его словам, сейчас в рамках программы "Большое строительство", уже идет восстановление приемных отделений многих опорных больниц, а также обновление медучреждений в небольших общинах, которые обслуживают несколько населенных пунктов.

Кроме этого, программа продолжает заниматься восстановлением автодорог с целью обеспечения проезда автомобилей скорой помощи, полиции, ГСЧС, пожарных. Всего с 2019 по 2021 годы было обновлено 13 тыс. км дорог, а до конца 2024 года планируется сделать 24 тыс. км.

Добавим

В Украине реализуется совместная программа МВД и Минздрава по развитию сети медико-спасательной авиации для помощи гражданам, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в следующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации в разных регионах Украины. Сейчас проект уже нашел свою реализацию во Львовской области.

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