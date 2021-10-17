До лікарні у Львові гелікоптером доставили хлопчика у стані мозкової коми

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Сьогодні із допомогою помчали в Славське — термінової госпіталізації потребував 11-річний хлопчик у стані мозкової коми.

Команда повітряного судна Центр авіаційного забезпечення Національної поліції та медиків Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф доставили дитину в Міську дитячу клінічну лікарню Львова”, — йдеться у повідмленні.

Зазначається, за вихідні 16-17 жовтня львівські аеромедики тричі отримали запит на аеромедичну евакуацію. Окрім хлопчика зі Славського, із гострим мозковим інсультом зі с. Андріївка Буського району повітрям перевезли 62-річного чоловіка.

36-річну жінку на тридцятому тижні вагітності із пологового відділу лікарні Борислава транспортували повітрям через загрозу передчасноих пологів. Її передали фахівцям Львівського обласного перинатального центру.

Наземний супровід безпеки здійснювався силами Патрульної поліції Львівської області.

Нагадаємо

7 жовтня, завдяки спільному проєкту аеромедичної евакуації МВС та МОЗ зі Львова до Києва поліцейським гелікоптером Н145 доправили маленьку пацієнтку. Дівчинці лише 9 місяців. У немовляти вроджена вада серця. Для консультації та подальшого лікування дівчинці необхідна була термінова консультація столичних лікарів. Ще раніше на Львівщині поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н145 доставив до медичного закладу тримісячне немовля з судомним синдромом .

Додамо

Програма медико-рятувальної авіації введена МВС спільно з Міністерством охорони здоров’я для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах. Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters, обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації.