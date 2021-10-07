Аеромедична евакуація МВС: уперше зі Львівщини до Києва доставили немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьогодні, 7 жовтня, завдяки спільному проекту аеромедичної евакуації МВС та МОЗ зі Львова до Києва поліцейським гелікоптером Н145 доправили маленьку пацієнтку. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби МВС.
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Дівчинці лише 9 місяців.
У немовляти вроджена вада серця. Для подальшого лікування дівчинці необхідна термінова консультація столичних лікарів.
Об 11 годині ранку гелікоптер з 9-місячною дівчинкою сів на одному із столичних стадіонів, найближчому до Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Уже звідти машина “швидкої” довезла пацієнтку до лікувального закладу. Наразі вона проходить обстеження.
Нагадаємо, на Львівщині поліцейський вертоліт доставив тримісячне немовля з судомним синдромом до медичного закладу.
Окрім того, за один день у Київській області поліцейський вертоліт виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів.
Додамо
Програма медико-рятувальної авіації введена МВС спільно з Міністерством охорони здоров’я для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах. Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters, обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації.