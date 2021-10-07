Аэромедицинская эвакуация МВД: впервые со Львовской области в Киев доставили младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Сегодня, 7 октября, благодаря совместному проекту аэромедицинской эвакуации МВД и Минздрава из Львова в Киев полицейским вертолетом Н145 доставили маленькую пациентку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы МВД.
Детали
Девочке всего 9 месяцев.
У новорожденной врожденный порок сердца. Для дальнейшего лечения девочке необходима срочная консультация столичных врачей.
В 11 часов утра вертолет с 9-месячной девочкой сел на одном из столичных стадионов, ближайшем к Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Уже оттуда машина "скорой" довезла пациентку в лечебное учреждение. Сейчас она проходит обследование.
Напомним, во Львовской области полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца с судорожным синдромом в медицинское учреждение.
Кроме того, за один день в Киевской области полицейский вертолет выполнил сразу три рейса эвакуации тяжелых пациентов в медицинские учреждения.
Добавим
Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с Министерством здравоохранения для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в последующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации.