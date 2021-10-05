На Львівщині поліцейський гелікоптер доставив тримісячне немовля в лікарню

Деталі

Поліцейські разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повітрям із Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні доставили дитину до Львівської дитячої лікарні. Там проведуть їй діагностику та лікування. Це десята евакуація за допомогою авіації МВС, яка відбулася на Львівщині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Львівщині відновлено аеромедичну евакуацію - Монастирський

Додамо

Відновленням аеромедичної евакуації опікується глава МВС Денис Монастирський. Він зауважив, що "у наших планах — упродовж 3-х років зробити такі авіабази у кожній області України. Вирішуємо питання інфраструктури і розраховуємо на допомогу місцевих громад".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС показали, як здійснюється транспортування донорських органів медичною авіацією

Нагадаємо

Запуск аеромедичної евакуації у Львівському регіоні відбувся 1 квітня 2021 року. Відновлено роботу – у жовтні. Тепер медики Львівщини знову можуть використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. На цілодобовому чергуванні перебуває гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters Н-145.

Як відомо, запуск проєкту у Київському регіоні відбувся 30 серпня. За цей час виконано 15 рейсів евакуації хворих, зокрема вперше з Вінниці транспортовано органи від одного донора для трансплантації чотирьом різним пацієнтам.

Крім того, за один день в Київській області поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів.