На Львівщині відновлено аеромедичну евакуацію - Монастирський

Деталі

“Відсьогодні медики Львівщини знову можуть використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. На цілодобовому чергуванні перебуватиме гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters Н145”, — повідомив очільник МВС.

Денис Монастирський спільно з мером Львова Андрієм Садовим поспілкувався з пілотами, медиками та співробітниками авіаційної бази.

“Програма медично-рятувальної авіації запроваджена МВС спільно з МОЗ для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги та проживають у віддалених населених пунктах. Куди не можна дістатись автомобілем і коли рахунок йде на хвилини — тоді працюватимуть вертольоти”, — розповів міністр.

Також Денис Монастирськи наголосив, що до складу екіпажу входять пілоти і медики, чергування здійснюється цілодобово, без вихідних. Наразі готовність до вильоту становить 7-10 хвилин. У найближчих планах довести цей час до 5 хвилин.

Вертоліт французького виробництва типу Н145 компанії Airbus Helicopters обладнаний для виконання евакуаційних та санітарних потреб. Також він може використовуватись для повітряного десантування, розвідки та розшуку людей. Обладнаний усім необхідним для роботи медиків з порятунку життя людей.

“У наших планах — упродовж 3-х років зробити такі авіабази у кожній області України. Вирішуємо питання інфраструктури і розраховуємо на допомогу місцевих громад”, — зазначив Денис Монастирський.

Нагадаємо

Авіапарк МВС та бригади швидкої допомоги мають ефективно взаємодіяти задля порятунку громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС показали, як здійснюється транспортування донорських органів медичною авіацією