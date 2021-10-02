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Во Львовской области восстановлено аэромедицинскую эвакуацию - Монастырский

Во Львовской области восстановлено аэромедицинскую эвакуацию - Монастырский

Киев  •  УНН

 • 19943 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Во Львовской области восстановлено аэромедицинскую эвакуацию. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время посещения базы авиации МВД во Львовской области, где дежурит полицейский вертолет, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

"С сегодняшнего дня медики Львовской области опять могут использовать для неотложной помощи аэромедицинскую эвакуацию пациентов. На круглосуточном дежурстве будет находиться вертолет Нацполиции Airbus Helicopters Н145", - сообщил глава МВД.

Денис Монастырский совместно с мэром Львова Андреем Садовым пообщался с пилотами, медиками и сотрудниками авиационной базы.

"Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с Минздравом для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающим в отдаленных населенных пунктах. Куда нельзя добраться автомобилем и когда счет идет на минуты - тогда будут работать вертолеты", - рассказал министр.

Также Денис Монастырской отметил, что в состав экипажа входят пилоты и медики, дежурство осуществляется круглосуточно без выходных. Сейчас готовность к вылету составляет 7-10 минут. В ближайших планах довести это время до 5 минут.

Вертолет французского производства типа Н145 компании Airbus Helicopters оборудован для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Также он может использоваться для воздушного десантирования, разведки и розыска людей. Оборудован всем необходимым для работы медиков по спасению жизни людей.

"В наших планах - в течение 3-х лет сделать такие авиабазы в каждой области Украины. Решаем вопросы инфраструктуры и рассчитываем на помощь местных общин", - отметил Денис Монастырский.

Напомним

Авиапарк МВД и бригады скорой помощи должны эффективно взаимодействовать ради спасения граждан.

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