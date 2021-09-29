У МВС показали, як здійснюється транспортування донорських органів медичною авіацією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Поліцейським гелікоптером авіації МВС із Вінниці до столиці вдалося оперативно доправити живе серце 38-річного донора, який загинув від нещасного випадку, для пересадки 12-річній дівчинці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє УНН.
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Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому показано, як відбувався процес транспортування поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145. Сліду зауважити, що сам переліт тривав 50 хвилин.
У Вінниці команда трансплантологів передала життєво важливі вантажі поліцейським, які успішно доставили їх до столиці.
Вертоліт Національної поліції України транспортував донорське серце до столичного Інституту серця для пересадки маленькій пацієнтці. Пілоти-поліцейські здійснили посадку на вертолітному майданчику, що знаходиться на даху лікарні.
Супроводжував дорогоцінний вантаж провідний кардіохірург України, директор Інституту серця Борис Тодуров.
“Забір (донорського органу — ред.), поки доїхали до вертольота — приблизно п’ять хвилин, летіли близько години. Слава Богу, добре пролетіли, погода гарна, правда, вітер був зустрічний, але долетіли добре, сіли швидко — дві години 20 хвилин загальний час. Це дуже хороший час. Допускається три з половиною години, тому у нас була в запасі ще година. Це говорить про те, що в принципі можна і з більших відстаней доставляти серця донорські та робити трансплантацію”, — розповів Тодуров.
Окрім того, як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, поліція забезпечила супровід для транспортування до столиці також печінки та нирок донора. Органи також призначалися для пересадки юним пацієнтам.
Міністр також повідомив, що наразі, разом з віце-прем’єром Михайлом Федоровим та комітетом ВРУ з питань здоров’я нації, працюють над тим, “щоб кожен з 7 мільйонів українців, зареєстрованих у "Дії“, міг за декілька натискань на екран смартфону дати добровільну згоду стати донором”.
“Сподіваюсь, що необхідний для цього Закон буде прийнятий ще цього року”, — написав Монастирський.
Додамо
12-річна пацієнтка, якій здійснили пересадку серця 28 вересня, стала другою в Україні дитиною, яка перенесла подібну операцію. Першим став 13-річний хлопець, якого прооперували у Львові 21 вересня.