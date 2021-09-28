Доправили донорське серце з Вінниці до Києва лише за 50 хвилин: Монастирський розповів, як авіація МВС допомагає рятувати життя

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“Щойно закінчилась операція з пересадки серця 12-річній дівчинці, яка втратила б життя, якби вчасно не доставили орган. Серце вже б’ється у її грудях! У межах спільного з МОЗ проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці донорське серце лише за 50 хвилин було доправлено до Києва”, — поінформував міністр внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

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Денис Монастирський зазначив, що нирки та печінку від того самого 38-річного вінницького донора із супроводом патрульної поліції терміново привезли у Київ для пересадки пацієнтам інших лікарень.

“Дві нирки буде сьогодні пересаджено дівчаткам 12 та 17 років. Печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже близько місяця знаходилася у критичному стані в реанімації”, — наголосив він.

Нагадаємо

У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги 21 вересня вперше в Україні провели трансплантацію серця 13-річній дитині.