В Україні вперше провели трансплантацію серця дитині: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Вперше в Україні провели трансплантацію серця дитині 13 років. Про це повідомив провідний кардіохірург України, директор Інституту серця Борис Тодуров на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"Вперше в Україні. Трансплантація серця дитині 13 років. Ми знову у Львівській лікарні швидкої допомоги. Сьогодні одномоментно проходить трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда Київських, Львовськи і Польських фахівців. Завдяки Олегу Самчуку і його дружній команді це стало можливим в нашій країні. Десятки фахівців з різних центрів працюють чітко по хвилинах як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу", - написав Тодуров.
Він зазначив, що це його 20-та трансплантація.
Доповнення
В Івано-Франківську 25-річному чоловікові провели першу сімейну трансплантацію нирки. Донором був батько.
У лютому повідомлялося, що в Україні з початку року було виконано 14 трансплантацій нирок, 3 трансплантації печінки і 2 трансплантації серця.
У минулому році, за рік роботи пілотного проекту по трансплантаціям, в Україні провели 7 трансплантацій серця, 19 - печінки, 91 - нирки і 138 - кісткового мозку.