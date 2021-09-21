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В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку: детали

Киев  •  УНН

 • 24380 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку 13 лет. Об этом сообщил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы опять во Львовской больнице скорой помощи. Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда Киевских, Львовски и Польских специалистов. Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране. Десятки специалистов из разных центров работают четко по минутам как отлаженный механизм. Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу”, — написал Тодуров.

Он отметил, что это его 20-я трансплантация.

Дополнение

В Ивано-Франковске 25-летнему мужчине провели первую семейную трансплантацию почки. Донором был отец.

В феврале сообщалось, что в Украине с начала года было выполнено 14 трансплантаций почек, 3 трансплантации печени и 2 трансплантации сердца.

В прошлом году, за год работы пилотного проекта по трансплантаций, в Украине провели 7 трансплантаций сердца, 19 — печени, 91 — почки и 138 — костного мозга.

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