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В Украине через 6 лет некому будет лечить детей - Тодуров

В Украине через 6 лет некому будет лечить детей - Тодуров

Киев  •  УНН

 • 44770 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Через 6 лет в Украине некому будет лечить детей. Из-за низких зарплат медики массово выезжают за границу. Об этом в эфире программы “Хард с Влащенко” заявил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.

Детали

"Поток отъезжающих (медицинских работников – ред.) не уменьшился, потому что зарплаты, которые сегодня есть, не удерживают людей. Как посчитали, чтобы удержать человека в Украине, он должен получать 70% той зарплаты, которую он получает в Чехии, Германии и т.д. Сегодня наши зарплаты не соответствуют этому показателю", - заявил Тодуров.

По словам медика, украинских врачей ничего не держит в стране в финансовом плане. В этом контексте он отметил, что в Украине значительно сокращается количество поступающих в медицинские университеты, в частности - на педиатрию.

Цитата

"В Украине 15 медуниверситетов. Сегодня государственного заказа не существует. Верховная Рада отменила трехлетние отработки в районных центрах. Посмотрите, какие проблемы сейчас в районных центрах. В этом году всего около 200 человек поступило на педиатрию, как и в прошлом году. Все 15 университетов через 6 лет выпустят всего 200 педиатров. Это по 10 педиатров на область. Это вообще ничего. То есть наших детей, моих внуков уже лечить будет некому через 6 лет. И государство абсолютно никак на это не реагирует", - заявил врач.

Добавим

Украинские инфекционисты продолжают жаловаться на невыплату зарплат, заявляя, что их превратили в “сезонных работников”.

Добавим, что Национальная служба здоровья Украины не выплачивает инфекционным больницам “ковидные” выплаты, и таким образом, банкротит госпитали.

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