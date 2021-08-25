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В Україні через 6 років не буде кому лікувати дітей - Тодуров

В Україні через 6 років не буде кому лікувати дітей - Тодуров

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Через 6 років в Україні не буде кому лікувати дітей. Через низькі зарплати медики масово виїжджають за кордон. Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" заявив провідний кардіохірург України, директор Інституту серця Борис Тодуров, передає УНН.

Деталі

"Потік тих, хто від'їжджає (медичних працівників - ред.) не зменшився, тому що зарплати, які сьогодні є, не утримують людей. Як порахували, щоб утримати людину в Україні, він повинен отримувати 70% тієї зарплати, яку він отримує в Чехії, Німеччині та т.д. Сьогодні наші зарплати не відповідають цим показникам", - заявив Тодуров.

За словами медика, українських лікарів нічого не тримає в країні в фінансовому плані. У цьому контексті він зазначив, що в Україні значно скорочується кількість вступників до медичних університетів, зокрема - на педіатрію.

Цитата

"В Україні 15 медуніверситетів. Сьогодні державного замовлення не існує. Верховна Рада скасувала трирічні відпрацювання в районних центрах. Подивіться, які проблеми зараз в районних центрах. У цьому році всього близько 200 осіб вступило на педіатрію, як і в минулому році. Всі 15 університетів через 6 років випустять всього 200 педіатрів. Це по 10 педіатрів на область. Це взагалі нічого. Тобто наших дітей, моїх онуків вже лікувати буде нікому через 6 років. І держава абсолютно ніяк на це не реагує", - заявив лікар.

Додамо

Українські інфекціоністи продовжують скаржитися на невиплату зарплат, заявляючи, що їх перетворили на "сезонних працівників".

Додамо, що Національна служба здоров'я України не виплачує інфекційним лікарням "ковідні" виплати, і таким чином, робить банкрутами госпіталі.

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