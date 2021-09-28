Доставили донорское сердце из Винницы в Киев всего за 50 минут: Монастырский рассказал, как авиация МВД помогает спасать жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня, 28 сентября, полицейским вертолетом авиации МВД из Винницы в столицу удалось оперативно доставить живое сердце 38-летнего донора, погибшего от несчастного случая, для пересадки 12-летней девочке. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает УНН.
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"Только закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган. Сердце уже бьется в ее груди! В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев", - сообщил министр внутренних дел на своей странице в Facebook.
Добавим
Денис Монастырский отметил, что почки и печень от того же 38-летнего винницкого донора с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.
"Две почки будет сегодня пересажено девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации", - подчеркнул он.
Напомним
Во Львовской больницt скорой медицинской помощb 21 сентября впервые в Украине провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку.