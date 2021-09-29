В МВД показали, как осуществляется транспортировка донорских органов медицинской авиацией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Полицейским вертолетом авиации МВД из Винницы в столицу удалось оперативно доставить живое сердце 38-летнего донора, погибшего от несчастного случая, для пересадки 12-летней девочке. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает УНН.
Детали
Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором показано, как происходил процесс транспортировки полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145. Следует отметить, что сам перелет длился 50 минут.
В Виннице команда трансплантологов передала жизненно важные грузы полицейским, которые успешно доставили их в столицу.
Вертолет Национальной полиции Украины транспортировал донорское сердце в столичный Институт сердца для пересадки маленькой пациентке. Пилоты-полицейские совершили посадку на вертолетной площадке, находящейся на крыше больницы.
Сопровождал драгоценный груз ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров.
"Забор (донорского органа - ред.), пока доехали до вертолета - примерно пять минут, летели около часа. Слава Богу, хорошо пролетели, погода хорошая, правда, ветер был встречный, но долетели хорошо, сели быстро - 2 часа 20 минут общее время. Это очень хорошее время. Допускается три с половиной часа, поэтому у нас был в запасе еще час. Это говорит о том, что в принципе можно и с больших расстояний доставлять сердца донорские и делать трансплантацию", - рассказал Тодуров.
Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, полиция обеспечила сопровождение для транспортировки в столицу также печени и почек донора. Органы также предназначались для пересадки юным пациентам.
Министр также сообщил, что сейчас вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и комитетом ВРУ по вопросам здоровья нации, работают над тем, "чтобы каждый из 7 миллионов украинцев, зарегистрированных в "Дія", мог за несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие стать донором".
"Надеюсь, что необходимый для этого закон будет принят уже в этом году", - написал Монастырский.
Добавим
12-летняя пациентка, которой осуществили пересадку сердца 28 сентября, стала вторым в Украине ребенком, перенесшим подобную операцию. Первым стал 13-летний парень, которого прооперировали во Львове 21 сентября.