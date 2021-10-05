Во Львовской области полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Во Львовской области в рамках проекта аэромедицинской эвакуации МВД полицейский вертолет Airbus Helicopters Н-145 доставил трехмесячного младенца с судорожным синдромом в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи воздухом с Каменка-Бугской центральной районной больницы доставили ребенка во Львовскую детскую больницу. Там проведут ему диагностику и лечение. Это десятая эвакуация с помощью авиации МВД, которая состоялась во Львовской области.
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Добавим
Восстановлением аэромедицинской эвакуации занимается глава МВД Денис Монастырский. Он отметил, что "в наших планах - в течение 3-х лет сделать такие авиабазы в каждой области Украины. Решаем вопросы инфраструктуры и рассчитываем на помощь местных общин".
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Напомним
Запуск аэромедицинской эвакуации во Львовском регионе состоялся 1 апреля 2021 года. Возобновлена работа - в октябре. Теперь медики Львовщины опять могут использовать для неотложной помощи аэромедицинскую эвакуацию пациентов. На круглосуточном дежурстве находится вертолет Нацполиции Airbus Helicopters Н-145.
Как известно, запуск проекту в Киевском регионе состоялся 30 августа. За это время выполнено 15 рейсов эвакуации больных, в том числе впервые из Винницы транспортировано органы от одного донора для трансплантации четырем разным пациентам.
Кроме того, за один день в Киевской области полицейский вертолет Airbus Helicopters Н-145 выполнил сразу три рейса эвакуации тяжелых пациентов в медицинские учреждения.