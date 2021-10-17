В больницу во Львове вертолетом доставили мальчика в состоянии мозговой комы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 жотвня. УНН. Гелекоптером из Славского во Львов доставили 11-летнего мальчика в состоянии мозговой комы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"24/7. Без выходных. В каждый из уголков нашей области. Теперь еще и вертолетом.
Сегодня с помощью помчались в Славское - в срочной госпитализации нуждался 11-летний мальчик в состоянии мозговой комы.
Команда воздушного судна Центр авиационного обеспечения Национальной полиции и медиков Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф доставили ребенка в Городскую детскую клиническую больницу Львова", - говорится в повидмленни.
Отмечается, за выходные 16-17 октября львовские аеромедикы трижды получили запрос на аэромедицинскую эвакуацию. Кроме мальчика из Славского, с острым мозговым инсультом из с. Андреевка Буского района воздухом перевезли 62-летнего мужчину. 36-летнюю женщину на тридцатой неделе беременности с родильного отдела больницы Борислава транспортировали воздухом из-за угрозы преждевременных родов. Ее передали специалистам Львовского областного перинатального центра.
Наземный сопровождение безопасности осуществлялся силами Патрульной полиции Львовской области.
Напомним
7 октября, благодаря совместному проекту аэромедицинской эвакуации МВД и Минздрава из Львова в Киев полицейским вертолетом Н145 доставили маленькую пациентку. Девочке всего 9 месяцев. У новорожденной врожденный порок сердца. Для консультации и дальнейшего лечения девочке необходима была срочная консультация столичных врачей. Еще раньше во Львовской области полицейский вертолет Airbus Helicopters Н145 доставил в медицинское учреждение трехмесячного младенца с судорожным синдромом.
Добавим
Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с Министерством здравоохранения для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в последующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации.