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Наступного року 29 лікарень отримають вертолітні майданчики

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Наступного року планується провести масштабне оновлення лікарень, зокрема в рамках цих робіт 29 закладів отримають вертолітні майданчики для розвитку системи аеромедичної допомоги. Про це під час форуму "Україна 30. Безпечна громада" заявив заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко, передає кореспондент УНН.

Наступного року 29 лікарень отримають вертолітні майданчики

Цитата

“Ми будемо відбудовувати 48 обласних лікарень, як дитячих, так і дорослих. І найголовніше — для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень”, — заявив Тимошенко.

За його словами, наразі в рамках програми "Велике будівництво, вже триває відновлення приймальних відділень багатьох опорних лікарень, а також оновлення медзакладів у невеликих громадах, які обслуговують кілька населених пунктів.

Крім цього, програма продовжує займатися відновленням автодоріг з метою забезпечення проїзду автівок швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників. Загалом з 2019 по 2021 роки було оновлено 13 тис. км доріг, а до кінця 2024 року планується зробити 24 тис. км.

Додамо

В Україні реалізується спільна программа МВС та МОЗ з розбудови мережі медико-рятувальної авіації для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах. Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters, обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації у різних регіонах України. Наразі проект вже знайшов свою реалізацію у Львівській області.

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