Наступного року 29 лікарень отримають вертолітні майданчики

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“Ми будемо відбудовувати 48 обласних лікарень, як дитячих, так і дорослих. І найголовніше — для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень”, — заявив Тимошенко.

За його словами, наразі в рамках програми "Велике будівництво, вже триває відновлення приймальних відділень багатьох опорних лікарень, а також оновлення медзакладів у невеликих громадах, які обслуговують кілька населених пунктів.

Крім цього, програма продовжує займатися відновленням автодоріг з метою забезпечення проїзду автівок швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників. Загалом з 2019 по 2021 роки було оновлено 13 тис. км доріг, а до кінця 2024 року планується зробити 24 тис. км.

Додамо

В Україні реалізується спільна программа МВС та МОЗ з розбудови мережі медико-рятувальної авіації для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах. Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters, обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації у різних регіонах України. Наразі проект вже знайшов свою реалізацію у Львівській області.