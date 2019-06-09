Следующая неделя в Украине начнется с гроз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В ближайшие 3 суток в Украине местами кратковременные дожди с грозами. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В восточных областях, во вторник и среду и в южных и большинстве центральных областей без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-21°, днем 26-32°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 35°.
Как сообщал УНН, 9 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, а местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.