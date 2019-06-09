Наступний тиждень в Україні почнеться з гроз
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У найближчі 3 доби в Україні місцями короткочасні дощі з грозами. Про це УНН повідомили в УкрГідрометцентрі.
У східних областях, у вівторок та середу і в південних та більшості центральних областей без опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-21°, вдень 26-32°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 35°.
Як повідомляв УНН, 9 червня на більшій частині території країни очікуються грози, а подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.