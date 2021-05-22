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Следующий бокал в Киеве: история с тостом Макрона "за Украину" получила продолжение

Киев • УНН

 • 25259 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. История с тостом президента Франции Эммануэля Макрона "за Украину", которым он ответил на призыв "Будьмо!" получила продолжение - в официальном аккаунте Украины в Twitter разместили приглашение для главы Франции на бокал вина в Киеве, передает УНН.

Следующий бокал в Киеве: история с тостом Макрона "за Украину" получила продолжение

Цитата

"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.

Контекст

Как писал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас ресторанов в стране под традиционное украинское пожелание "Будьмо!".

Так, Макрон находился с рабочей поездкой в городе Невер в центральной Франции. На летней террасе одного из местных ресторанов президента угостили коктейлем.

Как только Макрон поднял бокал и сказал традиционное пожелание здоровья на французском, из толпы закричали: "Будьмо!". В ответ французский лидер сказал: "За Украину!"

Tchin Monsieur le Président @EmmanuelMacron . Le prochain est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr

- Ukraine / Украина (@Ukraine) May 22, 2021

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