Следующий бокал в Киеве: история с тостом Макрона "за Украину" получила продолжение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. История с тостом президента Франции Эммануэля Макрона "за Украину", которым он ответил на призыв "Будьмо!" получила продолжение - в официальном аккаунте Украины в Twitter разместили приглашение для главы Франции на бокал вина в Киеве, передает УНН.
Цитата
"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.
Контекст
Как писал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас ресторанов в стране под традиционное украинское пожелание "Будьмо!".
Так, Макрон находился с рабочей поездкой в городе Невер в центральной Франции. На летней террасе одного из местных ресторанов президента угостили коктейлем.
Как только Макрон поднял бокал и сказал традиционное пожелание здоровья на французском, из толпы закричали: "Будьмо!". В ответ французский лидер сказал: "За Украину!"
Tchin Monsieur le Président @EmmanuelMacron . Le prochain est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr- Ukraine / Украина (@Ukraine) May 22, 2021