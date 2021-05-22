Президент Франції підняв келих за відкриття літніх терас під українське “Будьмо!”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас ресторанів в країні під традиційне українське побажання “Будьмо!”. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал BFM TV.
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Так, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На літній терасі одного з місцевих ресторанів президента пригостили коктейлем.
Як тільки Макрон підняв келих й висловив традиційне побажання здоров’я французькою, з натовпу вигукнули: “Будьмо!”. У відповідь французький лідер сказав: “За Україну!”
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Франція у травні та червні скасує карантинні обмеження в країні.
Нагадаємо, Франція ввела десятиденний обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана, через побоювання нових штамів коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран вважає, що в країні буде доцільно поступово скасовувати карантин у окремих регіонах, а не одночасно по всій республіці.