Президент Франції підняв келих за відкриття літніх терас під українське “Будьмо!”

Деталі

Так, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На літній терасі одного з місцевих ресторанів президента пригостили коктейлем.

Як тільки Макрон підняв келих й висловив традиційне побажання здоров’я французькою, з натовпу вигукнули: “Будьмо!”. У відповідь французький лідер сказав: “За Україну!”

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Франція у травні та червні скасує карантинні обмеження в країні.

Нагадаємо, Франція ввела десятиденний обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана, через побоювання нових штамів коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран вважає, що в країні буде доцільно поступово скасовувати карантин у окремих регіонах, а не одночасно по всій республіці.