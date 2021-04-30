Макрон очікує, що протягом двох місяців Франція повністю вийде з карантину

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Макрон розповів, що 26 квітня школярі повернуться до навчання у школах. 3 травня планують скасувати обмеження на поїздки. 19 травня комендантську годину перенесуть на 21:00, а 9 червня вона зміститься до 23:00. Також 19 травня відкриють магазини, тераси та музеї, кінотеатри та театри з обмеженими датчиками.

9 червня відновлять роботу ресторани, а 30 червня в країні скасують зовсім коменданську годину.

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“З 19 травня ми повинні знову відкрити наше французьке мистецтво життя, залишаючись обережними та відповідальними: наша доброзичливість, наша культура, спорт. Я оптимістично вірю, що вся Франція зможе вийти на етап 19 травня. Заходи будуть національними, але ми зможемо активувати „аварійні гальма“ для охорони здоров’я на територіях, де вірус надто циркулює”, — заявив Макрон.

За даними Worldometer, у Франції загалом виявлено 5 565 852 випадків COVID-19, серед яких 103 947 - летальні.

Нагадаємо

Франція ввела десятиденний обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана, через побоювання нових штамів коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран вважає, що в країні буде доцільно поступово скасовувати карантин у окремих регіонах, а не одночасно по всій республіці