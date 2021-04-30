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Макрон ожидает, что в течение двух месяцев Франция полностью выйдет из карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Франция в мае и июне отменит карантин в стране. Об этом сообщил глава государства Эмануэль Макрона, пишет УНН со ссылкой на газету Nice Matin.

Детали

Макрона рассказал, что 26 апреля школьники вернутся к учебе в школах. 3 мая планируют отменить ограничения на поездки. 19 мая комендантский час перенесут на 21:00, а 9 июня она сместится до 23:00. Также 19 мая откроют магазины, террасы и музеи, кинотеатры и театры с ограниченными датчиками.

9 июня возобновят работу рестораны, а 30 июня в стране отменят совсем коменданську час.

Цитата

“С 19 мая мы должны вновь открыть наше французское искусство жизни, оставаясь осторожными и ответственными: наша доброжелательность, наша культура, спорт. Я оптимистично верю, что вся Франция сможет выйти на этап 19 мая. Мероприятия будут национальными, но мы сможем активировать „аварийные тормоза“ для здравоохранения на территориях, где вирус слишком циркулирует”, — заявил Макрона.

По данным Worldometer, во Франции в целом выявлено 5 565 852 случаев COVID-19, среди которых 103 947 — летальные.

Напомним

Франция ввела десятидневный обязательный карантин для тех, кто прибывает из Аргентины, Бразилии, Чили, Южной Африки и региона Гвиана, из-за опасений новых штаммов коронавируса. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает , что в стране будет целесообразно постепенно отменять карантин в отдельных регионах, а не одновременно по всей республике

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