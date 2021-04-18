Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Франція введе десятиденний обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана, через побоювання нових штамів коронавірусу. Про це повідомляє France24, інформує УНН.
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Рейси з Бразилії вже були припинені до п’ятниці, 23 квітня, через побоювання щодо нового штаму коронавірусу.
"Ми помітили, що ситуація погіршується, і саме тому ми вирішили призупинити всі польоти між Бразилією та Францією до подальшого повідомлення", - заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.
Такий режим буде діяти до нового розпорядження уряду.
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Додамо
З початку пандемії у Франції виявили понад 5 млн випадків зараження коронавірусом, понад 94 тисячі з них летальні.
Сплеск захворюваності пояснюється стрімким поширенням варіанту коронавірусу P.1, який вперше був виявлений в бразильському місті Манаус у січні 2021 року.