Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн

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Рейси з Бразилії вже були припинені до п’ятниці, 23 квітня, через побоювання щодо нового штаму коронавірусу.

"Ми помітили, що ситуація погіршується, і саме тому ми вирішили призупинити всі польоти між Бразилією та Францією до подальшого повідомлення", - заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

Такий режим буде діяти до нового розпорядження уряду.

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Додамо

З початку пандемії у Франції виявили понад 5 млн випадків зараження коронавірусом, понад 94 тисячі з них летальні.

Сплеск захворюваності пояснюється стрімким поширенням варіанту коронавірусу P.1, який вперше був виявлений в бразильському місті Манаус у січні 2021 року.