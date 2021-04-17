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У Франції після щеплення AstraZeneca померло 8 людей

У Франції після щеплення AstraZeneca померло 8 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Франції зафіксували 8 смертей після щеплення AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на Національне агентство з безпеки лікарських засобів (ANSM).

Деталі

У Франції після вакцинації померло 8 людей. Всього з початку кампанії по вакцинації населення від коронавірусної інфекції даним препаратом у Франції зафіксовано 23 випадки тромбозів.

Причинно-наслідковий зв’язок між вакцинацією Vaxzevria та виникненням тромбозів у зв’язку з тромбоцитопенією вважається вірогідним. Хоча такі побічні ефекти є дуже рідкісними, їх частота перевищує очікувану серед загальної сукупності.

Цитата

“На цьому етапі конкретного фактора ризику не виявлено. Медичні працівники повинні бути настороженими щодо ознак та симптомів тромбоемболії та / або тромбоцитопенії та відповідно консультувати вакцинованих осіб. Застосування цієї вакцини повинно відповідати офіційним національним рекомендаціям”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Перший підтверджений випадок рідкісного, але потенційно летального згустку крові був зафіксований у Канаді у зв'язку з вакцинацією препаратом AstraZeneca-Oxford.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення проти COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca.

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