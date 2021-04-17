У Франції після щеплення AstraZeneca померло 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Франції зафіксували 8 смертей після щеплення AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на Національне агентство з безпеки лікарських засобів (ANSM).
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У Франції після вакцинації померло 8 людей. Всього з початку кампанії по вакцинації населення від коронавірусної інфекції даним препаратом у Франції зафіксовано 23 випадки тромбозів.
Причинно-наслідковий зв’язок між вакцинацією Vaxzevria та виникненням тромбозів у зв’язку з тромбоцитопенією вважається вірогідним. Хоча такі побічні ефекти є дуже рідкісними, їх частота перевищує очікувану серед загальної сукупності.
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“На цьому етапі конкретного фактора ризику не виявлено. Медичні працівники повинні бути настороженими щодо ознак та симптомів тромбоемболії та / або тромбоцитопенії та відповідно консультувати вакцинованих осіб. Застосування цієї вакцини повинно відповідати офіційним національним рекомендаціям”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Перший підтверджений випадок рідкісного, але потенційно летального згустку крові був зафіксований у Канаді у зв'язку з вакцинацією препаратом AstraZeneca-Oxford.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення проти COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca.