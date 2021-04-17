Во Франции после прививки AstraZeneca умерло 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во Франции зафиксировали 8 смертей после прививки AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
Детали
Во Франции после вакцинации умерло 8 человек. Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции данным препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов.
Причинно-следственная связь между вакцинацией Vaxzevria и возникновением тромбозов в связи с тромбоцитопенией считается вероятным. Хотя такие побочные эффекты являются очень редкими, их частота превышает ожидаемую среди общей совокупности.
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“На данном этапе конкретного фактора риска не выявлено. Медицинские работники должны быть настороженными относительно признаков и симптомов тромбоэмболии и / или тромбоцитопении и соответственно консультировать вакцинированных лиц. Применение этой вакцины должно соответствовать официальным национальным рекомендациям”, — говорится в сообщении.
Напомним
Первый подтвержденный случай редкого, но потенциально летального сгустка крови был зафиксирован в Канаде в связи с вакцинацией препаратом AstraZeneca-Oxford.
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку против COVID-19 вакциной компании AstraZeneca.