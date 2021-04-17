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Во Франции после прививки AstraZeneca умерло 8 человек

Во Франции после прививки AstraZeneca умерло 8 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во Франции зафиксировали 8 смертей после прививки AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Детали

Во Франции после вакцинации умерло 8 человек. Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции данным препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов.

Причинно-следственная связь между вакцинацией Vaxzevria и возникновением тромбозов в связи с тромбоцитопенией считается вероятным. Хотя такие побочные эффекты являются очень редкими, их частота превышает ожидаемую среди общей совокупности.

Цитата

“На данном этапе конкретного фактора риска не выявлено. Медицинские работники должны быть настороженными относительно признаков и симптомов тромбоэмболии и / или тромбоцитопении и соответственно консультировать вакцинированных лиц. Применение этой вакцины должно соответствовать официальным национальным рекомендациям”, — говорится в сообщении.

Напомним

Первый подтвержденный случай редкого, но потенциально летального сгустка крови был зафиксирован в Канаде в связи с вакцинацией препаратом AstraZeneca-Oxford.

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку против COVID-19 вакциной компании AstraZeneca.

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