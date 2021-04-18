Франция вводит десятидневный карантин для туристов из пяти стран
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Франция введет десятидневный обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили, Южной Африки и региона Гвиана, из-за опасений новых штаммов коронавируса. Об этом инормирует France24, сообщает УНН.
Детали
Рейсы из Бразилии уже были приостановлены до пятницы, 23 апреля, из-за опасений относительно нового штамма коронавируса.
"Мы заметили, что ситуация ухудшается, и именно поэтому мы решили приостановить все полеты между Бразилией и Францией до дальнейшего уведомления", - заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
Такой режим будет действовать до нового распоряжения правительства.
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С начала пандемии во Франции обнаружили более 5 млн случаев заражения коронавирусом, более 94 тысяч из них летальные.
Всплеск заболеваемости объясняется стремительным распространением варианта коронавируса P.1, который впервые был обнаружен в бразильском городе Манаус в январе 2021 года.