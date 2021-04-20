Глава МОЗ Франції виступив за поетапне зняття карантину у країні

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран вважає, що в країні буде доцільно поступово скасовувати карантин у окремих регіонах, а не одночасно по всій республіці. Про це він заявив в інтерв’ю, опублікованому у вівторок регіональною газетою Le Telegramm, пише УНН.

Деталі

“Я виступаю за те, щоб скасування обмежувальних заходів проводилося поступово по територіях”, — сказав Веран. Він зазначив, що для прийняття такого рішення про скасування карантину “необхідно вивчити епідеміологічну ситуацію по кожному з регіонів, ситуацію в лікарнях, а також в цілому проблему переповненості французьких медустанов”.

Міністр при цьому зазначив, що “в останні п’ять днів відбувається деяке зниження показників епідемії” в країні. “Зараз налічується менше хворих за добу. Показник раніше дорівнював 40 тисячам, сьогодні ми перебуваємо в середньому на рівні 33 тисячі”, — сказав міністр. У той же час він підкреслив, що позитивні зміни “залишаються нестабільними”. “Ми як і раніше перебуваємо на високому рівні епідемії, що зниження, яке спостерігається, недостатньо швидке і недостатньо сильне. Нам слід продовжувати свої зусилля по боротьбі з епідемією”, — сказав Веран.

Міністр відмовився підтвердити, що у Франції буде дотриманий зазначений президентом Емманюелем Макроном термін щодо скасування обмежувальних заходів в середині травня. “Ми працюємо в цьому напрямку. Дія всіх сукупних заходів по боротьбі з коронавірусом буде в різні моменти оцінюватися. Сподіваюся, що у нас буде спокійне літо, яке можна буде провести, суворо дотримуючись всіх необхідних заходів, як ми це вже зробили влітку минулого року”, — сказав Веран. “Ми працюємо над тим, щоб французи отримали максимальну ступінь свободи”, — запевнив він.

Відповідаючи на питання щодо можливої тривалості нинішньої третьої хвилі епідемії міністр сказав: “Я намагаюся не бути оптимістом чи песимістом, а з усією строгістю підходити до наявних даних. Зараз можна сказати, що ми швидко вакцинуємо населення — по 350 тис. осіб в день, що еквівалентно населенню одного французького департаменту. Це хороша динаміка”.

“Я також констатую, що смертність, хоча вона і залишається на високому рівні, в той же час не настільки висока, як вона могла б бути, якби ми не встигли провести вакцинацію літніх людей до початку третьої хвилі”, — сказав Веран. У той же час він заявив, що “пік третьої хвилі у Франції ще не настав”.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 5 207 857 випадків захворювання, 100 090 осіб загинули. З початку вакцинації в республіці — вже використано 14 536 712 доз.

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