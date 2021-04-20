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Глава Минздрава Франции выступил за поэтапное снятие карантина в стране

Глава Минздрава Франции выступил за поэтапное снятие карантина в стране

Киев  •  УНН

 • 16746 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что в стране будет целесообразно постепенно отменять карантин в отдельных регионах, а не одновременно по всей республике. Об этом он заявил в интервью, опубликованном во вторник региональной газетой Le Telegramm, пишет УНН.

Детали

“Я выступаю за то, чтобы отмена ограничительных мер проводилась постепенно по территориям”, — сказал Веран. Он отметил, что для принятия такого решения об отмене карантина “необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию по каждому из регионов, ситуацию в больницах, а также в целом проблему переполненности французских медучреждений”.

Министр при этом отметил, что “в последние пять дней происходит некоторое снижение показателей эпидемии” в стране. “Сейчас насчитывается меньше заболевших за сутки. Показатель ранее равнялся 40 тысячам, сегодня мы находимся в среднем на уровне 33 тысячи”, — сказал министр. В то же время он подчеркнул, что положительные изменения “остаются нестабильными”. “Мы по-прежнему находимся на высоком уровне эпидемии, наблюдаемое снижение недостаточно быстрое и недостаточно сильное. Нам следует продолжать свои усилия по борьбе с эпидемией”, — сказал Веран.

Министр отказался подтвердить, что во Франции будет соблюден указанный президентом Эмманюэлем Макроном срок по отмене ограничительных мер в середине мая. “Мы работаем в этом направлении. Действие всех совокупных мер по борьбе с коронавирусом будет в различные моменты оцениваться. Надеюсь, что у нас будет спокойное лето, которое можно будет провести, строго соблюдая все необходимые меры, как мы это уже сделали летом прошлого года ”, - сказал Веран. “Мы работаем над тем, чтобы французы получили максимальную степень свободы”, — заверил он.

Отвечая на вопросы относительно возможной длительности нынешней третьей волны эпидемии министр сказал: “Я стараюсь не быть оптимистом или пессимистом, а со всей строгостью подходить к имеющимся данным. Сейчас можно сказать, что мы быстро вакцинируем население — по 350 тыс. человек в день, что эквивалентно населению одного французского департамента. Это хорошая динамика”.

“Я также констатирую, что смертность, хотя она и остается на высоком уровне, в то же время не столь высока, как она могла бы быть, если бы мы не успели провести вакцинацию пожилых людей до начала третьей волны”, — сказал Веран. В то же время он заявил, что “пик третьей волны во Франции еще не наступил”.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 5 207 857 случаев заболевания, 100 090 человек погибли. С начала вакцинации в республике — уже использовали 14 536 712 доз.

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