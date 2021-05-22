Президент Франции поднял бокал за открытие летних террас под украинское "Будьмо!"

Детали

Так, Макрон находился с рабочей поездкой в городе Невер в центральной Франции. На летней террасе одного из местных ресторанов президента угостили коктейлем.

Как только Макрон поднял бокал и выразил традиционное пожелание здоровья на французском, из толпы закричали: "Будьмо!". В ответ французский лидер сказал: "За Украину!"

Дополнение

Ранее сообщалось, что Франция в мае и июне отменит карантин в стране.

Напомним, Франция ввела десятидневный обязательный карантин для тех, кто прибывает из Аргентины, Бразилии, Чили, Южной Африки и региона Гвиана, из-за опасений новых штаммов коронавируса. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что в стране будет целесообразно постепенно отменять карантин в отдельных регионах, а не одновременно по всей республике.