Наступний келих у Києві: історія з тостом Макрона "за Україну" отримала продовження

Цитата

"Будьмо, пане президенте Еммануель Макрон. Наступний келих вина - у моєму Києві", - йдеться у повідомленні французькою мовою.

Контекст

Як писав УНН, президент Франції Еммануель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас ресторанів в країні під традиційне українське побажання “Будьмо!”.

Так, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На літній терасі одного з місцевих ресторанів президента пригостили коктейлем.

Як тільки Макрон підняв келих й висловив традиційне побажання здоров’я французькою, з натовпу вигукнули: “Будьмо!”. У відповідь французький лідер сказав: “За Україну!”

Tchin Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr