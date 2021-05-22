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Наступний келих у Києві: історія з тостом Макрона "за Україну" отримала продовження

Київ • УНН

 • 25259 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Історія з тостом президента Франції Еммануеля Макрона "за Україну", яким він відповів на заклик "Будьмо!" отримала продовження - в офіційному акаунті України у Twitter розмістили запрошення для глави Франції на келих вина у Києві, передає УНН.

Наступний келих у Києві: історія з тостом Макрона "за Україну" отримала продовження

Цитата

"Будьмо, пане президенте Еммануель Макрон. Наступний келих вина - у моєму Києві", - йдеться у повідомленні французькою мовою.

Контекст

Як писав УНН, президент Франції Еммануель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас ресторанів в країні під традиційне українське побажання “Будьмо!”.

Так, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На літній терасі одного з місцевих ресторанів президента пригостили коктейлем.

Як тільки Макрон підняв келих й висловив традиційне побажання здоров’я французькою, з натовпу вигукнули: “Будьмо!”. У відповідь французький лідер сказав: “За Україну!”

Tchin Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr

— Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021

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