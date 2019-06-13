Следующее заседание ТКГ состоятся 19 июня: назван темы

“Отдельно большой блок вопросов (которые обсуждались — ред.) был связан с вопросом политзаключенных и заложников. На следующем заседании на минском площадке 19го предстоит еще одна попытка посмотреть на то, каким образом можем сделать толчок в освобождении заложников”, — сказал Климкин.

По его словам, Украина в том числе пытается “протащить” на площадку вопрос освобождения политзаключенных, ЯЭК блокирует Россия.

Напоминаем, председатель ОБСЕ направляется на встречу с Президентом Украины.