Наступне засідання ТКГ відбудуться 19 червня: названо теми
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську відбудеться 19 червня. Про це під час спільного брифінгу з очільником ОБСЄ, словацьким колегою Мирославом Лайчаком заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Окремо великий блок питань (які обговорювались — ред.) був пов‘язаний з питанням політв’язнів і заручників. На наступному засіданні на мінському майданчику 19го має бути ще одна спроба подивитись на те, яким чином можемо зробити поштовх у звільненні заручників”, — сказав Клімкін.
З його слів, Україна в тому числі намагається “протягти” на майданчик питання звільнення політв’язнів, яек блокує Росія.
Нагадуємо, голова ОБСЄ прямує на зустріч з Президентом України.