Наставник соперника сборной Украины назвал фаворита Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил шансы на победу на Евро-2020 собственной сборной и назвал главного фаворита турнира, передает УНН со ссылкой на "VTBL".
Специалист не считает свой коллектив фаворитом. К числу записных лидеров он отнес Бельгию.
"Не думаю, что мы входим в список фаворитов. Сборная Нидерландов развивается с молниеносной скоростью, и я с уверенностью смотрю в будущее. Наш боевой дух на высоте. Мы никого не боимся. Но если выделять одного фаворита, назвал сборную Бельгии", - отметил Куман.
Заметим, что сборная Бельгии сыграет в группе В с командами России, Финляндии и Дании, а соперниками Нидерландов будут Украина и Австрия.