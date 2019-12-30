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Наставник суперника збірної України назвав фаворита Євро-2020

Наставник суперника збірної України назвав фаворита Євро-2020

Київ • УНН

 • 18202 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оцінив шанси на перемогу на Євро-2020 власної збірної та назвав головного фаворита турніру, передає УНН з посиланням на "VTBL".

Фахівець не вважає свій колектив фаворитом. До числа записних лідерів він відніс Бельгію.

“Не думаю, що ми входимо в список фаворитів. Збірна Нідерландів розвивається з блискавичною швидкістю, і я з упевненістю дивлюся в майбутнє. Наш бойовий дух на висоті. Ми нікого не боїмося. Але якщо виділяти одного фаворита, назвав би збірну Бельгії”, — наголосив Куман.

Зауважимо, що збірна Бельгії зіграє в групі В з командами Росії, Фінляндії та Данії, а суперниками Нідерландів будуть Україна та Австрія.

Українські Національні Новини

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