Наступит день, когда украинский флаг будет наравне с флагами государств ЕС.

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"Я услышал уверенность в том, что обязательно наступит день, когда украинский флаг будет абсолютно наравне со всеми флагами государств – членов Евросоюза. Латвия нам в этом будет помогать", — отметил Президент.

Детали

Он также добавил, что Латвия является одной из тех стран, чья поддержка для Украины в пересчете на проценты от ВВП – одна из самых больших за прошлый год. Зеленский надеется, что "в этом году такая тенденция может сохраниться".

Напомним

В Верховной Раде 12 января выступил спикер Сейма Латвийской Республики Эдвард Смилтенс. Он предложил проводить трибунал над чиновниками России в Риге.