Настане день, коли український прапор буде нарівні з прапорами держав ЄС — Зеленський

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"Я почув упевненість у тому, що обовʼязково настане день, коли український прапор буде абсолютно нарівні з усіма прапорами держав – членів Євросоюзу. Латвія нам у цьому допомагатиме", — зазначив Президент.

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Він також додав, що Латвія є однією з тих країн, чия підтримка для України у перерахунку на відсотки від ВВП – одна з найбільших за минулий рік. Зеленський сподівається, що "цьогоріч така тенденція може зберегтися".

Нагадаємо

У Верховній Раді 12 січня виступив спікер Сейму Латвійської Республіки Едвард Смілтенс. Він запропонував проводити трибунал над посадовцями рф у Ризі.