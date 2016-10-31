Последствия землетрясения в Италии с высоты птичьего полета
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Аэровидеосъемка показала ужасные последствия землетрясения, который нанес ущерб городам и селам в центральной части Италии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
На видео показан город Пескара-дель-Тронто, который выглядит полностью разрушенным.
Эпицентр землетрясения, достигал 6,6 баллов, находился на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Риме и Флоренции.
Это уже четвертое землетрясение в этом регионе за последние три месяца.
По предварительным данным, 20 человек получили травмы в результате землетрясения в Италии.
Также сообщалось, что лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук попал в землетрясение в Италии.