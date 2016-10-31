Наслідки землетрусу в Італії з висоти пташиного польоту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Аеровідеозйомка показала жахливі наслідки землетрусу, який завдав шкоди містам і селам у центральній частині Італії, передає УНН з посиланням на ВВС.
На відео показане місто Пескара-дель-Тронто, яке виглядає вщент зруйнованим.
Епіцентр землетрусу, який сягав 6,6 балів, знаходився на глибині 10 кілометрів. Поштовхи відчувалися у Римі і Флоренції.
Це вже четвертий землетрус у цьому регіоні за останні три місяці.
За попередніми даними, 20 людей отримали травми внаслідок землетрусу в Італії.
Також повідомлялося, що лідер гурту "Океан Ельзи" С.Вакарчук потрапив у землетрус в Італії.