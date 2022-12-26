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"Последствия российской агрессии": в Воздушных силах прокомментировали взрывы на аэродроме в Энгельсе

Киев • УНН

 • 773604 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это следствие российской агрессии, того, что россия творит в Украине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Безусловно, это события, это последствия российской агрессии. Это очередные те "хлопки", которые мы уже привыкли слышать. Это действительно следствие того, что россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, так они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что это Украине будет только на руку", - сказал он.

Детали

Что касается реальных последствий взрывов, то, по словам Игната, "надо иметь перед глазами спутниковые снимки". "Я думаю, несколько дней – и мы будем видеть спутниковые снимки", – добавил он, напомнив, что подобное ранее все же приводило к повреждению самолетов.

Дополнение

На российском аэродроме в Энгельсе раздался взрыв. В мо рф сообщали о трех погибших и что самолеты якобы не повреждены.

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