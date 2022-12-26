Вибух на аеродромі в Енгельсі: міноборони росії звинувачує Україну

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"Засоби протиповітряної оборони ПКС росії запобігли удару українського безпілотника по військовому аеродрому Енгельс у Саратовській області. Через падіння уламків убито трьох людей, літаки пошкодження не отримали", — повідомили в міноборони країни-агресора.

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На російському аеродромі Енгельса пролунав вибух. Повідомляється про трьох загиблих та четверо госпіталізованих.

"Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.

Соціальні мережі та місцеві пабліки інформують про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається на ньому розміщена стратегічна авіація росіян — Ту-95, Ту-160 тощо. У місті лунає повітряна тривога.

За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії. У бік нього поїхали пожежники та екстрені служби.