Вибух на аеродромі в Енгельсі: загинуло 3 людини, ще 4 госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На російському аеродромі Енгельса пролунав вибух. Повідомляється про трьох загиблих та четверо госпіталізованих. Про це інформує УНН з посиланням на видання BAZA.
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"Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Соціальні мережі та місцеві пабліки повідомляють про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається на ньому розміщена стратегічна авіація росіян — Ту-95, Ту-160 тощо. У місті лунає повітряна тривога.
За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії. У бік нього поїхали пожежники та екстрені служби.