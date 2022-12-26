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"Наслідки російської агресії": у Повітряних силах прокоментували вибухи на аеродромі в Енгельсі

"Наслідки російської агресії": у Повітряних силах прокоментували вибухи на аеродромі в Енгельсі

Київ • УНН

 • 773605 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" - це наслідок російської агресії, того, що росія творить в Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Безумовно, це події, це наслідки російської агресії. Це чергові ті "хлопки", "бавовни", які ми вже звикли чути. Це дійсно наслідок того, що росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Як бачимо, такі речі відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.

Деталі

Щодо реальних наслідків вибухів, то, зі слів Ігната, "треба мати перед очима супутникові знімки". "Я думаю, кілька днів - і ми будемо бачити супутникові знімки", - додав він, нагадавши, що подібне раніше все ж призводило до пошкодження літаків.

Доповнення

На російському аеродромі Енгельса пролунав вибух. У мо рф повідомляли про трьох загиблих і що літаки нібито не пошкоджено.

Українські Національні Новини

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