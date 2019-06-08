Последствия непогоды в Украине: два человека погибли, подтоплено 2,6 тыс. домов, повреждено 97 мостов

"... в результате непогоды в целом по Украине повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тыс., размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека", - сообщает пресс-служба, приводя данные ГСЧС.

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Как сообщили в КМУ, темой заседания госкомиссии стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории Украины в результате осложнения погодных условий.

Напомним, по данным гидрометеорологических служб ГСЧС в мае-июне на территории Украины выпало до двух месячных норм осадков. В западных, северных областях, Винницкой, Полтавской и Луганской областях местами выпало до 2,8 месячных нормы осадков. В отдельных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей выпала самая месячное количество осадков за весь период наблюдений.