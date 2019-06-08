Наслідки негоди в Україні: двоє осіб загинуло, підтоплено 2,6 тис. будинків, пошкоджено 97 мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Внаслідок негоди загалом по Україні кількість підтоплених житлових будинків перевищує 2,6 тис, пошкоджено 97 автомобільних та пішохідних мостів, загинули дві особи. Такі дані ДСНС були озвучені під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН із посиланням на прес-службу Кабміну.
"...внаслідок негоди загалом по Україні пошкоджено близько 40 об’єктів соціальної сфери, кількість підтоплених житлових будинків перевищує 2,6 тис, розмито 25 км берегів та 360 км покриття автомобільних доріг, пошкоджено 97 автомобільних та пішохідних мостів. Загинули дві особи", - повідомляє прес-служба, наводячи дані ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні оголосили штормове попередження
Як повідомили у КМУ, темою засідання держкомісії став хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникли на території України внаслідок ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, за даними гідрометеорологічних служб ДСНС в травні-червні на території України випало до двох місячних норм опадів. У західних, північних областях, Вінницькій, Полтавській та Луганській областях місцями випало до 2,8 місячних норми опадів. В окремих районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей випала найбільша місячна кількість опадів за весь період спостережень.