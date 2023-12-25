Насиловал 12-летнюю девочку: будут судить жителя прифронтового села в Донецкой области

В Донецкой области прокуроры сообщили подозрение мужчине, который неоднократно насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщили Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

С июня по август 2023 года 39-летний житель Бахмутского района, будучи навеселе, неоднократно вступал в половые отношения с 12-летней дочерью сожительницы. Когда женщины не было дома, мужчина совершал в отношении старшей дочери действия сексуального характера и насиловал. - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следователей, изнасилованной девочке за молчание обидчик обещал деньги. Ребенок боялся отчима и 29-летней матери, которая злоупотребляла алкогольными напитками.

Кроме этой девочки в семье жили еще ее 8-летняя сестра и 5-летний брат. После эвакуации из прифронтового населенного пункта, горе-мать бросила своих детей, и поэтому их передали патронатной семье. После того, как дети были переданы в другую семью. после передачи детей в другую семью, при осмотре девочки медиками, выяснился факт изнасилования.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и объявлено подозрение в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины).